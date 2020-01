Huit cadeaux à offrir à sa femme à l’occasion d’une naissance

1 Un bijou, le grand classique

Les émotions de la naissance passées, vient le moment de remercier celle qui a donné la vie à votre enfant. Petite attention ou présent luxueux, l’idée est avant tout de manifester votre amour et votre reconnaissance envers votre femme. Un geste auquel elle sera particulièrement sensible durant ces quelques jours après la naissance, toujours éprouvants. Une manière de dire : « Merci, tu es une super maman » ou encore « Je suis là, je t’aime et je gère » à un moment où rôde le baby blues

Une bague, un pendentif ou bracelet personnalisés avec un médaillon au prénom de l’enfant, feront toujours plaisir à celle que vous aimez. Ces bijoux, que l’on peut porter quotidiennement, revêtent un fort caractère symbolique. À l’instar de la bague de fiançailles ou de l’alliance du mariage, symboles de promesse et de fidélité, un bijou peut être associé à la naissance d’un enfant. Une manière, pour une mère, de l’avoir toujours avec soi.

Bracelet Liberty triple tour, Merci Maman, 29 euros.

2 Une médaille de la Vierge

Quel plus beau symbole de la maternité qu’une Vierge à l’Enfant ? Une médaille demeure un cadeau à la fois esthétique et porteur de sens à l’occasion d’une naissance. Sans compter que la médaille est à la mode. En or, en argent ou en nacre, des médailles existent pour tous les budgets.

Collier Ave Maria, Catho Retro, 149 euros.

3 Le sweat qu’on ne quitte pas de tout le congé mat

Confortable. C’est le maître-mot de la garde-robe de toute jeune maman. Exit les talons hauts et les jeans moulants (dans lesquels on ne rentre plus de toute façon), bonjour sweats et baskets, allaitement et kilomètres en poussette obligent. Un sweat ok, mais pas n’importe lequel ! Il ne s’agit pas de ressortir un vieux pull tout peluché datant des années 80. De nombreuses marques remettent le sweat au goût du jour.

Sweat Colette, Maman Louve, 60 euros.

4 La trousse qui redonne le moral

On n’imagine pas le petit bazar qu’une jeune mère de famille doit trimbaler dans son sac à main à chaque déplacement avec son bébé. Mouchoirs indispensables, sans quoi on est amené à mendier au parc auprès des mamans plus prévoyantes, tétine de rechange, puisque la première finit toujours dans le caniveau, pipettes de serum physiologique, pour le moment où il se frottera les yeux avec les mains pleines de sable, bref, un nouvel attirail pour lequel une jolie trousse est bienvenue. Surtout lorsqu’elle est brodée avec des mots qui donnent la pêche.

Pochette, Emoi émoi, 24 euros.

5 Le truc qu’elle ne fait jamais

Le congé maternité est le moment idéal pour offrir un soin du visage ou des massages. Même si votre femme n’est pas une adepte, justement, c’est l’occasion de lui offrir un moment de silence et de détente assurés, deux mots qui font rêver les mamans de tout petits.

Pressmaster - Shutterstock

6 L’immortalisation du moment

On prend une tonne de photos avec notre smartphone mais on ne les « développe » plus, c’est bien connu. Pour pallier ce manque cruel sur les murs de nos maisons et immortaliser ces moments magiques de la naissance d’un enfant, pourquoi ne pas lui offrir une séance de photos en famille chez un photographe professionnel ? Vous n’aurez plus qu’à donner un coup de marteau pour accrocher le cadre dans votre chambre.

SHUTTERSTOCK

7 Votre présence aimante et efficace

Les premiers jours avec un nouveau-né ne sont pas évidents. Des cris et des larmes que l’on ne comprend pas, une montagne de papiers administratifs à régler et autant de rendez-vous médicaux à honorer. Votre présence aux côtés de votre femme dans ces moments-là est plus que vitale ! Pourquoi ne pas poser quelques jours de congés en plus des onze jours de congé paternité pour seconder votre épouse ?

Monkey Image - Shutterstock

8 Le livre de prière de la famille

Si vous avez décidé d’élever vos enfants dans la foi chrétienne, la prière du soir est un bon moyen de les éveiller à la foi. Ce livre de prière « clé en main » propose des conseils concrets et de belles prières de la vie quotidienne pour vivre facilement ce temps en famille. L’occasion de placer chaque soir votre famille sous le regard de Dieu.

Le livre de prière de la famille, Mathilde Ray, Mame, 20 euros.

