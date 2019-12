Notre-Dame jour par jour : des chimères déplacées après l’incendie

Fidèles au poste

Connaissez-vous la différence entre chimères et gargouilles ? Ces figures sculptées à caractère souvent grotesque représentent généralement toutes deux des animaux fantastiques aux visages effrayants. Et pourtant, elles ne poursuivent pas le même objectif. Quand la première n’est qu’une figure à fonction purement ornementale, la deuxième a été créée pour évacuer les eaux de pluie des toitures et protéger ainsi les murs.

À Notre-Dame, la plus célèbre des chimères est le stryge, esprit nocturne et malfaisant des légendes orientales. Si les gargouilles apparaissent dès le Moyen Âge, les chimères, construites sous l’impulsion de Viollet-le-Duc, également à l’origine de la flèche de l’édifice, sont ajoutées au XIXe siècle. Il faut néanmoins souligner qu’aucune des gargouilles originales n’a survécu et qu’elles ont été restituées au XIXe siècle par le brillant architecte.

Si toutes ces créatures de pierre ont résisté au terrible incendie qui a ravagé la cathédrale, plusieurs chimères ont été descendues temporairement en raison de leur potentielle instabilité. Plus incrustées dans la pierre, les gargouilles sont quant à elles toutes restées à leur place. Fidèles au poste.

