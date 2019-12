Notre-Dame jour par jour : une grue géante veille à présent sur la cathédrale

Une grue géante d’une hauteur de près de 80 mètres et d’une capacité de levage de huit tonnes a fait son apparition aux pieds de Notre-Dame. Fabriqué à Arvermes (Allier) spécialement pour ce chantier, cet outil monumental de couleur jaune est arrivé en pièces détachées à partir du 16 décembre 2019.

Comme le rapporte Le Parisien, pas moins de 40 camions ont été affrétés pour le transport et il a fallu deux grues pour décharger le convoi et monter l’engin qui servira à sécuriser le chantier, permettant tout d’abord de démonter pièce par pièce l’immense échafaudage. Celui-ci, qui pèse près de 250 tonnes, devait initialement servir à la restauration de la flèche. Il est composé de 10.000 tubes qui ont fondu avec la chaleur de l’incendie et menacent aujourd’hui la « Dame de pierre ».

Notre Dame a sa grue Potain pour permettre a Europe Echafaudage de retirer l’échafaudage calciné de la flèche !! Paris, Notre-Dame et sa grue….. joyeux Noël pic.twitter.com/l2uKEXC84q — Durand D (@PIERRENOEL75) December 26, 2019

