Le livre qui a inspiré Terrence Malick en tête des ventes

1 LA PANTHÈRE DES NEIGES, PAR SYLVAIN TESSON, GALLIMARD, OCTOBRE 2019

Résumé : En 2018, Sylvain Tesson est invité par le photographe Vincent Munier à observer les derniers spécimens de panthères des neiges aux confins du Tibet. Ce livre est le récit de cette aventure hors du commun qui, comme toujours chez l’aventurier, dépasse le cadre du simple affût animalier pour mener une réflexion plus profonde sur le rapport de l’Homme à la nature et au monde en général. Retrouvez-le en librairie.

2 D'UN AMOUR BRÛLANT, PAR MICHEL-MARIE ZANOTTI-SORKINE, ARTÈGE, OCTOBRE 2019

Résumé : L’auteur donne la parole au Christ qui relate son histoire et livre ses pensées sur la société. Retrouvez-le en librairie.

3 DÉCOUVRIR LA NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN, AELF, MAME, NOVEMBRE 2019

Résumé : Nouvelle traduction du texte de l’ordinaire de la messe, avec une explication des différents changements. Retrouvez-le en librairie.

4 TOUS LES HOMMES N'HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON, PAR JEAN-PAUL DUBOIS, L'OLIVIER, AOÛT 2019

Résumé : Enfin un Goncourt consensuel qui réconcilie tous les publics par un roman inventif, plein de charme et d’humanité profonde ! Et consacre un grand conteur à l’univers singulier, au style et à l’humour inimitables. Retrouvez-le en librairie.

5 Le canard en Judée : la vérité sur l'affaire Jésus, par Hugues Lefèvre, Quasar, octobre 2019

© Quasar

Résumé : Le nouveau roman humoristique et spirituel du jeune journaliste de Famille chrétienne dans cette collection à succès chez Quasar. Créé il y a cinq siècles, le journal Le Canard en Judée connait des difficultés. Jean, le directeur de la rédaction, lance ses journalistes sur des enquêtes pour fournir de bons scoops. Pertinent et drôle, une enquête palpitante et décalée pour redécouvrir la Bible. Retrouvez-le en librairie.

6 Pierre, par Christian Bobin, Gallimard, octobre 2019

Gallimard

Résumé : Alors que Pierre Soulages, le peintre de l’outrenoir, s’appre^te à fe^ter ses 100 ans dans un flot d’expositions-hommages, Christian Bobin lui consacre un texte vibrant et ciselé comme il en a le secret, ou` s’exprime toute son admiration pour le peintre et pour l’homme, sous forme de véritable déclaration d’amour. « Impossible de s’éprouver abandonné devant un tableau de Pierre. On est, enfin, devant quelqu’un, c’est nous. » Retrouvez-le en librairie.

7 Jules-César, par Anne-Dauphine Julliand, Les Arènes, octobre 2019

Résumé : Après le succès sans précédent de Deux Petits Pas sur le sable mouillé et le film documentaire Et les mistrals gagnants (300 000 entrées), Anne-Dauphine Julliand signe son premier roman. Pour sauver son jeune enfant, gravement malade, un père accepte par devoir et par amour pour sa femme de lui donner son rein, quitter son pays et renoncer à une promotion. à travers ce roman, l’auteure dévoile l’entrelacs délicat d’une relation entre un père et son fils. La simplicité du quotidien et la difficulté du déracinement font émerger leur humanité dans toute sa force et sa fragilité. Ce roman est une merveilleuse découverte et Anne-Dauphine Julliand est décidément un très bel écrivain…Retrouvez-le en librairie.

Lire aussi : Sur le chemin de la joie avec Anne-Dauphine Julliand

8 NUL N'EST PROPHÈTE EN SON PAYS : CES PAROLES D’ÉVANGILES AUX ORIGINES DE NOS FORMULES FAMILIÈRES, DENIS MOREAU, SEUIL, SEPTEMBRE 2019

Résumé : « Nul n’est prophète en son pays », « Semer la zizanie », « L’homme ne vit pas que de pain », « Porter au pinacle », « Rendre à César », etc. : comme monsieur Jourdain faisait de la prose, nous citons les Évangiles sans le savoir. En honnête homme amoureux des textes bibliques, Denis Moreau a choisi une centaine de ces locutions et leur redonne leur saveur première. Restituant le contexte où elles ont été prononcées selon un ordre qui rend compte du récit évangélique, il explique leur sens et leur portée, et retrace, non sans humour, les multiples échos qu’elles ont trouvés au cours des siècles. Retrouvez-le en librairie.

9 Etre catholique ou nazi : lettres d'un objecteur de conscience, par Franz Jägerstätter, Bayard, décembre 2019

Bayard

Résumé : Trois documents rédigés par l’objecteur de conscience autrichien, exécuté en 1943 pour son opposition au IIIe Reich. Dans le premier, il présente ses réflexions sur sa foi catholique radicalement opposée à l’idéologie nazie. Le deuxième rassemble des notes sur son opposition au nazisme. Le troisième est une lettre adressée à son épouse Franziska quelques heures avant sa mort. Retrouvez-le en librairie.

10 À moi la gloire, par Fabrice Hadjadj, Salvator, septembre 2019

Résumé : L’essayiste fait l’éloge de la gloire, que ce soit celle de Dieu, du caillou, du paon ou de lui-même. Souvent négligée au profit d’une humilité qui s’apparente parfois à de la pusillanimité, cette notion est présentée comme essentielle à la révélation biblique. Retrouvez-le en librairie.