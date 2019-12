Burkina Faso : après un nouvel attentat, l’appel à l’unité de Mgr Dabiré

35 civils, dont 31 femmes, quatre soldats et trois gendarmes ont été tués ce mardi 24 décembre 2019 dans une attaque djihadiste à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso. Il s’agit d’une des attaques les plus meurtrières de l’histoire de ce pays sahélien, qui a décrété 48 heures de deuil national. 80 terroristes auraient par ailleurs été tués, selon l’état-major des armées burkinabées. L’attaque, d’une « rare intensité », a duré « plusieurs heures », comme l’a annoncé le président burkinabè Roch Kaboré en personne, sur Twitter. Plus tard dans la soirée, il a ajouté « en ce jour de Noël, ayons une pensée pieuse pour les familles éplorées par les attaques terroristes contre notre pays et soyons en communion avec nos vaillants soldats qui se battent avec héroïsme pour assurer la sécurité du territoire national ».

Interrogé sur KTO, Mgr Laurent Dabiré, évêque de Dori, et président de la Conférence épiscopale du Burkina-Niger, a de son côté indiqué que « la prière du Pape pour les victimes a été d’un très grand réconfort ». En effet, lors de sa bénédiction Urbi et Orbi ce mercredi 25 décembre, le Pape a rappelé que « le Christ doit être un réconfort pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi religieuse comme les victimes des attaques de la part de groupes extrémistes au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria ». Monseigneur Laurent Dabiré a par ailleurs envoyé un message à l’unité. « J’en appelle au courage et à la confiance des burkinabés […] que nous restions dans la solidarité et l’unité », a-t-il conclut.

Pour mémoire, depuis la chute de Blaise Compaoré en 2014, le Burkina Faso est en proie à une instabilité évidente, notamment dans le nord où des groupes djihadistes présents dans les pays limitrophes (Mali et Niger principalement) ont réussi à s’infiltrer.