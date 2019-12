Les animaux dans l’art : l’âne, symbole de l’humilité de Jésus

Saint François d’Assise, pour rendre la Nativité plus compréhensible à ses contemporains, place un âne, avec un bœuf, dans la première crèche vivante. Pourtant, les Évangiles n’en parlent pas. Mais la tradition est restée de voir un âne tout près de la mangeoire dans laquelle était couché Jésus. A-t-il réchauffé l’Enfant, comme le raconte la pastorale des santons de Provence ? Sur la sculpture de l’église Saint-Trophime d’Arles, il semble bien que ce soit le cas.

Dans la Nativité conservée au Louvre, Fra Diamante le place avec le bœuf dans une maison en ruine, symbolisant l’ancienne alliance. Les deux animaux ne semblent pas séparables dans ce contexte.

© Domaine public Nativité de Fra Diamente

Comment imaginer que Joseph ait pu aller à Bethléem pour le recensement sans le secours d’un âne, alors que Marie était sur le point d’accoucher ? Et pour fuir en Égypte, la Sainte Famille n’était-elle pas accompagnée de ce vaillant compagnon pour porter la jeune accouchée et son bébé tout juste né ? Là non plus, sa présence n’est pas avérée, mais, dès le Moyen Âge, les représentations de Marie sur le dos de l’âne sont fréquentes. Dans des palettes et des paysages bien différents, on le retrouve aussi bien chez Fra Angelico que chez Zurbaran.

© Domaine public Fra Angelico, La fuite en Égypte.

Mais là où la présence de l’âne est affirmée dans l’Évangile, c’est bien lors de l’entrée à Jérusalem. Marc le rapporte : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. » (Mc 11, 02). Luc ajoute qu’ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. (Lc 19, 35). Considéré comme un animal de paix, l’âne montre que Jésus n’entre pas dans la ville sainte avec des intentions violentes.

On retrouve dans l’œuvre de Pietro Lorenzetti une ânesse et un ânon, tandis qu’en arrière-plan, des hommes continuent de couper les rameaux qui seront jetés sous leurs pas. Mais l’âne traduit aussi l’humilité de Jésus. Philippe de Champaigne nous le montre à peine plus haut ceux qui l’entourent. Bien que reçu sous les acclamations, il se manifeste sur une monture toute simple.

© Domaine public Pietro Lorenzetti, L'entrée à Jérusalem.

