Livres : une méditation de Benoît XVI sur l’avenir de l’Église se hisse dans les meilleures ventes

1 À NOTRE-DAME : UNE COMMUNION UNIVERSELLE, PAR FRANÇOIS CHENG, SALVATOR, NOVEMBRE 2019

Résumé : Un recueil réunissant l’intervention de F. Cheng à l’émission télévisée La grande librairie du 17 avril 2019 sur l’incendie de Notre-Dame de Paris, des extraits de courriers envoyés par les téléspectateurs à l’écrivain ainsi qu’un texte ultérieur de ce dernier prolongeant sa réflexion. Retrouvez-le en librairie.

2 LA PANTHÈRE DES NEIGES, PAR SYLVAIN TESSON, GALLIMARD, OCTOBRE 2019

Résumé : En 2018, Sylvain Tesson est invité par le photographe Vincent Munier à observer les derniers spécimens de panthères des neiges aux confins du Tibet. Ce livre est le récit de cette aventure hors du commun qui, comme toujours chez l’aventurier, dépasse le cadre du simple affût animalier pour mener une réflexion plus profonde sur le rapport de l’Homme à la nature et au monde en général. Retrouvez-le en librairie.

3 D'UN AMOUR BRÛLANT, PAR MICHEL-MARIE ZANOTTI-SORKINE, ARTÈGE, OCTOBRE 2019

Résumé : L’auteur donne la parole au Christ qui relate son histoire et livre ses pensées sur la société. Retrouvez-le en librairie.

4 HORS SERVICE, PAR LE PÈRE PIERRE AMAR, ARTÈGE, SEPTEMBRE 2019

Résumé : À l’été 2018, au cours d’une croisière au large de l’Italie, l’auteur, prêtre du diocèse de Versailles, s’est vu hospitalisé d’urgence et rapatrié suite à une péritonite aiguë. Il témoigne ici, non sans humour, de son expérience de la maladie, de la souffrance, de la dépendance et du milieu hospitalier. Retrouvez-le en librairie.

5 LE CANARD EN JUDÉE : LA VÉRITÉ SUR L'AFFAIRE JÉSUS, PAR HUGUES LEFÈVRE, QUASAR, OCTOBRE 2019

Résumé : Le nouveau roman humoristique et spirituel du jeune journaliste de Famille chrétienne dans cette collection à succès chez Quasar. Créé il y a cinq siècles, le journal Le Canard en Judée connait des difficultés. Jean, le directeur de la rédaction, lance ses journalistes sur des enquêtes pour fournir de bons scoops. Pertinent et drôle, une enquête palpitante et décalée pour redécouvrir la Bible. Retrouvez-le en librairie.

6 ÉCLATS DE VIE, BLANCHE STREB, ÉDITIONS EMMANUEL, OCTOBRE 2019

Résumé : Ce témoignage remarquable est le récit d’un long et douloureux chemin pour l’auteur qui, suite à une erreur médicale, va vivre deux grossesses sous haute tension. D’une justesse incroyable, sans pathos, tout en émotion contenue, Blanche Streb raconte l’épreuve et la révolte, la douleur et l’abandon pour donner la vie. Un livre qui force le respect et qui honore la vie dans tous ses états. Retrouvez-le en librairie.

7 DÉCOUVRIR LA NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN, AELF, MAME, NOVEMBRE 2019

Résumé : Nouvelle traduction du texte de l’ordinaire de la messe, avec une explication des différents changements. Retrouvez-le en librairie.

8 CARLO ACUTIS : UN GEEK AU PARADIS, PAR WILL CONQUER, PREMIÈRE PARTIE, SEPTEMBRE 2019

Résumé : La sainteté… un appel à vivre sans attendre le nombre des années ! Voici le trésor que nous partage Carlo Acutis, mort en 2006 à l’Âge de 15 ans. Carlo vivait une foi simple et enracinée dans l’Eucharistie, qu’il voyait comme « une autoroute pour le Ciel ». Mettant ses multiples talents au service de l’annonce de l’évangile, il a fait face aux défis de notre monde actuel en restant profondément attaché au Christ. Retrouvez-le en librairie.

9 Se remettre à vivre pour Dieu : méditation sur l'avenir de l'Eglise, par Benoît XVI, Presses de la Renaissance, décembre 2019

Résumé : L’ancien pape analyse les causes de la pédophilie dans l’Eglise avec, en annexe, d’autres textes concernant notamment la liturgie. L’introduction, rédigée par un spécialiste du Vatican et des religions, situe la portée de l’intervention de Benoît XVI, la nature et les éléments du débat sur la pédophilie. Retrouvez-le en librairie.

10 Jules-César, par Anne-Dauphine Julliand, Les Arènes, octobre 2019

Résumé : Après le succès sans précédent de Deux Petits Pas sur le sable mouillé et le film documentaire Et les mistrals gagnants (300 000 entrées), Anne-Dauphine Julliand signe son premier roman. Pour sauver son jeune enfant, gravement malade, un père accepte par devoir et par amour pour sa femme de lui donner son rein, quitter son pays et renoncer à une promotion. à travers ce roman, l’auteure dévoile l’entrelacs délicat d’une relation entre un père et son fils. La simplicité du quotidien et la difficulté du déracinement font émerger leur humanité dans toute sa force et sa fragilité. Ce roman est une merveilleuse découverte et Anne-Dauphine Julliand est décidément un très bel écrivain…Retrouvez-le en librairie.

