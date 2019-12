Les chrétiens de Gaza ne pourront pas se rendre à Bethléem ou Jérusalem pour Noël

Les Palestiniens chrétiens habitant dans la bande de Gaza ne pourront pas se rendre à Bethléem ou Jérusalem cette année pour fêter Noël. Évoquant des « raisons sécuritaires », les autorités israéliennes ont annoncé qu’aucun permis ne serait délivré cette année aux chrétiens gazaouis pour se rendre dans des lieux saints en Israël ou rendre visite à leurs familles habitant en Cisjordanie. Ce n’est pas la première fois que de telles restrictions sont opérées : en avril 2018 , les quelques 1.800 chrétiens palestiniens que compte la bande de Gaza n’avaient pas été autorisés par le gouvernement israélien à se rendre à Jérusalem pour les cérémonies du dimanche de Pâques.

Interrogé par RFI, l’archevêque catholique Pierbattista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarche latin de Jérusalem, a qualifié cette décision de « honte ». « Elle rajoute des difficultés aux difficultés », a-t-il souligné. Les différents responsables chrétiens espèrent encore que le gouvernement israélien fasse machine arrière. Une situation qu’a également dénoncé la sénatrice UDI de l’Orne, Nathalie Goulet :

En 2018, 4,12 millions de touristes ont visité Israël, d’après les chiffres publiés par le ministère israélien du Tourisme en janvier 2019. Cela représente une hausse de 14% en un an. À noter que plus de 60% des touristes venus en Israël en 2018 étaient chrétiens. A contrario, les chrétiens de Gaza sont de moins en moins nombreux : si on en comptait 3.000 il y a quelques années, ils ne sont aujourd’hui plus que 1.200.

