Famileo, un cadeau pour faire plaisir et resserrer les liens familiaux

Un poil ambitieux, vous avez décidé un jour d’offrir une tablette à votre grand-mère pour pouvoir partager avec elle des moments joyeux, tristes ou importants de votre vie. Sauf que vous vous êtes vite rendu compte, avec un hoquet de déception, qu’après une ou deux tentatives d’utilisation, ladite tablette avait terminé au fond d’un tiroir entre une bobine de bolduc et un rouleau de scotch. C’est un fait, les réseaux sociaux ont changé les vies et les modes de communication. Et malgré la meilleure volonté du monde, les plus anciens ont parfois du mal à s’y adapter. Rien n’y fait, ils restent plus sensibles au courrier traditionnel qui, pourtant, se réduit comme peau de chagrin. Une solution ? Famileo. Avec une formule originale qui a déjà fait la joie de 60.000 grands-parents et quelque 400.000 utilisateurs en France selon Famileo, cette gazette permet de relier de manière personnelle les différentes générations.

Comment ? Les membres d’une même famille partagent anecdotes, photos de famille et jolis souvenirs via une application Famileo. Celle-ci fonctionne comme un mini réseau social, mais avec quelque chose en plus : tous les messages sont automatiquement mis en page. Ils sont ensuite imprimés sous la forme d’un véritable journal papier personnalisé qui sera adressé par la Poste aux grands-parents. La périodicité est au choix : mensuelle, bi-hebdomadaire ou hebdomadaire.

Au-delà de la joie de recevoir des nouvelles des enfants, petits-enfants (ou arrière-petits-enfants), la gazette Famileo offre une nouvelle jeunesse aux traditionnels albums de famille. Les instants qui comptent ne sont plus balayés par le flux tourbillonnant des réseaux sociaux mais ils retrouvent de nouveau un format réel et durable, à feuilleter en famille à volonté ! Selon ses fondateurs, Tanguy de Gélis et Armel de Lesquen, Famileo, c’est « prendre le meilleur des différents modes de communications et le mettre au service du bonheur familial ».

Concilier l’amour du papier aux habitudes digitales

Famileo

Jugez plutôt. Anne-Christine, 80 ans, et Stanislas 82 ans, sont abonnés depuis plus d’un an à Famileo. Ces Tourangeaux ont trois enfants éparpillés entre le sud de la France, la région parisienne et la Pologne, et des petits enfants aussi bien à l’est qu’à l’ouest de l’Europe. Loin des leurs, ils attendent chaque mois leur mensuel familial avec impatience. « Nous n’avons pas beaucoup de photos imprimées de nos petits-enfants… Aujourd’hui, personne n’a le réflexe de faire des photos, de les développer et de nous les envoyer. C’est la même chose avec les lettres que nous ne recevons qu’en de rares occasions. Mais avec la gazette, c’est merveilleux car nous avons l’impression de retrouver tout le monde, d’avoir des nouvelles, de suivre et de voir chacun presqu’au quotidien », confient-ils à Aleteia.

Quant à Françoise, veuve de 76 ans qui vit dans une maison de retraite à Saint-Malo alors que ses deux enfants sont franciliens, Famileo lui a permis de tisser des liens beaucoup plus étroits avec ses petits-enfants : « Vous ne pouvez pas imaginer ma joie de regarder chaque semaine les nouvelles photos, de lire les petits messages de chacun et d’admirer des dessins qu’ils font rien que pour moi. Je me suis rendue compte qu’ils pensaient à moi… Mieux : depuis qu’ils savent que je reçois la gazette, cela les incite à m’envoyer encore plus de messages. Un vrai bonheur ! ».

