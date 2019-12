Madame, j’ai eu la chance de vous croiser autrefois et même je crois de vous interviewer. Votre message est à l’image du souvenir que je conserve de vous. Droiture, humanité et élégance. La déclaration d'amour de Michèle Bernard-Requin, via @LePoint https://t.co/FKtrsMCkWU

— B de La Villardière (@BdLVillardiere) December 9, 2019