Tomasito, l’adolescent qui a demandé à être enterré près du pape François

Un cimetière pour VIP

Son souhait le plus cher a été exaucé. C’est l’histoire émouvante que révèle le quotidien italien La Stampa , après avoir échangé avec le pape François, en racontant le bel itinéraire de Tomás, surnommé Tomasito. Mort à 11 ans d’un cancer, ce jeune Argentin était le neveu du secrétaire de Mgr Joaquín Mariano Sucunza, vicaire général de Jorge Bergoglio quand il était archevêque de Buenos Aires. Il avait rencontré le futur pape à plusieurs reprises et avait été touché par sa personnalité.

Juste avant sa mort, l’adolescent avait exprimé son vœu le plus cher. Alors que certains auraient peut-être émis le souhait de rencontrer Maître Gims ou d’escalader l’Himalaya, il avait confié qu’il désirait être enterré près du pape François au Vatican. Grâce au pontife argentin, les cendres de Tomasito ont pu rejoindre en 2015 le cimetière teutonique (ou cimetière des Allemands).

Situé hors des murs du Vatican, le lieu bénéficie du statut d’extraterritorialité car on y accède par le Vatican. À quelques pas de la résidence Sainte-Marthe, il jouxte la salle Paul VI. Si l’on excepte la nécropole de la basilique Saint-Pierre, il s’agit du seul cimetière du Vatican. Y reposer relève d’un rare privilège étant donné la toute petite taille de l’endroit et les conditions d’admission strictes. Y sont enterrés religieux, hauts prélats, princes, intellectuels et artistes d’origine allemande ainsi que, depuis 2015, un sans-abri flamand qui vivait à proximité de la place saint-Pierre.

À priori, Tommasito ne sera pas enterré à côté du pape François stricto sensu — puisque les papes sont traditionnellement enterrés dans la nécropole de la basilique Saint-Pierre — mais à quelques centaines de mètres. Il est décrit par le successeur de Pierre comme un jeune dont l’attitude et la piété ont transformé ses parents. Sa vie est « un beau témoignage » et une « source d’amour et de chaleur ». Enfant intelligent et joyeux au cœur généreux, il rayonnait de l’amour de Dieu et s’était préparé à mourir, raconte le Saint-Père.

