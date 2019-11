Livres : une enquête décalée sur la vie de Jésus se hisse dans les meilleures ventes

1 À NOTRE-DAME : UNE COMMUNION UNIVERSELLE, PAR FRANÇOIS CHENG, SALVATOR, NOVEMBRE 2019

© Salvator

Résumé : Un recueil réunissant l’intervention de F. Cheng à l’émission télévisée La grande librairie du 17 avril 2019 sur l’incendie de Notre-Dame de Paris, des extraits de courriers envoyés par les téléspectateurs à l’écrivain ainsi qu’un texte ultérieur de ce dernier prolongeant sa réflexion. Retrouvez-le en librairie.

2 LA PANTHÈRE DES NEIGES, PAR SYLVAIN TESSON, GALLIMARD, OCTOBRE 2019

© Gallimard

Résumé : En 2018, Sylvain Tesson est invité par le photographe Vincent Munier à observer les derniers spécimens de panthères des neiges aux confins du Tibet. Ce livre est le récit de cette aventure hors du commun qui, comme toujours chez l’aventurier, dépasse le cadre du simple affût animalier pour mener une réflexion plus profonde sur le rapport de l’Homme à la nature et au monde en général. Retrouvez-le en librairie.

3 FAIRE FACE À LA PERVERSION : DES RESSOURCES SPIRITUELLES INATTENDUES, PAR LYTTA BASSET, ALBIN MICHEL, OCTOBRE 2019

© albin michel

Résumé : Théologienne protestante suisse, Lytta Basset est un auteur qu’on ne présente plus. Dans cet ouvrage, elle nous aide à comprendre les manipulations des « pervers narcissiques » à la lumière des évangiles. De plus, l’écrivain énumère toutes les « ressources spirituelles » sur lesquelles il convient de s’appuyer pour contrer la perversion. Au final : un ouvrage d’actualité, à la lisière entre la psychologie, la spiritualité et l’exégèse biblique, et surtout, un livre rempli d’espérance. Retrouvez-le en librairie.

4 TOUS LES HOMMES N'HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON, PAR JEAN-PAUL DUBOIS, L'OLIVIER, AOÛT 2019

l’Olivier

Résumé : Enfin un Goncourt consensuel qui réconcilie tous les publics par un roman inventif, plein de charme et d’humanité profonde ! Et consacre un grand conteur à l’univers singulier, au style et à l’humour inimitables. Retrouvez-le en librairie.

5 HORS SERVICE, PAR LE PÈRE PIERRE AMAR, ARTÈGE, SEPTEMBRE 2019

Artège

Résumé : À l’été 2018, au cours d’une croisière au large de l’Italie, l’auteur, prêtre du diocèse de Versailles, s’est vu hospitalisé d’urgence et rapatrié suite à une péritonite aiguë. Il témoigne ici, non sans humour, de son expérience de la maladie, de la souffrance, de la dépendance et du milieu hospitalier. Retrouvez-le en librairie.

6 Le canard en Judée : la vérité sur l'affaire Jésus, par Hugues Lefèvre, Quasar, octobre 2019

© Quasar

Résumé : Le nouveau roman humoristique et spirituel du jeune journaliste de Famille chrétienne dans cette collection à succès chez Quasar. Créé il y a cinq siècles, le journal Le Canard en Judée connait des difficultés. Jean, le directeur de la rédaction, lance ses journalistes sur des enquêtes pour fournir de bons scoops. Pertinent et drôle, une enquête palpitante et décalée pour redécouvrir la Bible. Retrouvez-le en librairie.

7 D'UN AMOUR BRÛLANT, PAR MICHEL-MARIE ZANOTTI-SORKINE, ARTÈGE, OCTOBRE 2019

Résumé : L’auteur donne la parole au Christ qui relate son histoire et livre ses pensées sur la société. Retrouvez-le en librairie.

8 COMMENTAIRE DU NOTRE PÈRE : UN DOCUMENT INCONNU DU POVERELLO ?, Dominique Poirel, Cerf, octobre 2019

Cerf

Résumé : Découverte incroyable, ce commentaire du Notre Père est un texte totalement inédit écrit par la main même de saint François d’Assise. La plus essentielle des prières chrétiennes commentée par le saint le plus populaire et le plus universel nous permet d’accéder, non sans émotion, à la simplicité d’un enseignement spirituel unique et exceptionnel. Retrouvez-le en librairie.

9 L'ÉGLISE EN PROCÈS, PAR JEAN SÉVILLIA, TALLANDIER, AOÛT 2019

Résumé : Quinze historiens répondent à diverses questions sur l’histoire de l’Église catholique en remettant chaque sujet dans son contexte historique. Ils abordent notamment les preuves de l’existence de Jésus, les relations entre la papauté et le pouvoir, la question de la responsabilité dans les guerres de Religion ou encore la position du Vatican face au nazisme. Retrouvez-le en librairie.

10 ÉCLATS DE VIE, BLANCHE STREB, ÉDITIONS EMMANUEL, OCTOBRE 2019

Editions Emmanuel

Résumé : Ce témoignage remarquable est le récit d’un long et douloureux chemin pour l’auteur qui, suite à une erreur médicale, va vivre deux grossesses sous haute tension. D’une justesse incroyable, sans pathos, tout en émotion contenue, Blanche Streb raconte l’épreuve et la révolte, la douleur et l’abandon pour donner la vie. Un livre qui force le respect et qui honore la vie dans tous ses états. Retrouvez-le en librairie.

