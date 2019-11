Notre sélection de calendriers de l’Avent utilisables année après année

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Depuis quelques années, l’offre de calendriers de l’Avent ne cesse de s’enrichir. Les confectionneurs les plus fameux proposent des calendriers remplis de chocolats, quand d’autres les agrémentent de parfums de bougies ou autres surprises. On est loin des premiers calendriers inventés par Gerhard Lang, éditeur de livres de médecine, qui imprima le tout premier en 1908…

Lire aussi : Dix livres pour vivre le temps de l’Avent en famille

Pourtant, de nombreuses enseignes cherchent à répondre à ceux qui sont en quête d’objets porteurs de sens. Il existe aujourd’hui une offre de calendriers de l’Avent intemporels, personnalisables, durables et perpétuels à remplir par soi-même. L’idéal pour inspirer ce temps de l’attente de la naissance du divin enfant, de façon profonde, joyeuse et spirituelle. Aleteia vous propose une sélection des plus beaux calendriers de l’Avent 2019 :