Militaires tués au Mali : Romain Salles de Saint Paul, « un fils donné à la France »

Il laisse derrière lui une épouse et deux filles de 3 et 6 ans. Brigadier-chef au sein du 5régiment d’hélicoptères de combat à Pau (Pyrénées-Atlantiques), Romain Salles de Saint Paul effectuait sa troisième opération au Mali lorsqu’il a trouvé la mort , ce lundi 25 novembre, aux côtés de douze autres soldats français. « Il était conscient qu’il risquait sa vie, mais qu’il y avait des valeurs à défendre, que la liberté était plus importante que tout, et effectivement, peut-être qu’un jour, il serait obligé de donner sa vie », a confié son père sur France info

« Il avait besoin de rendre à la France ce qu’elle lui avait donné, et j’ai conscience d’avoir donné mon fils à la France », assure-t-il encore au micro d’Europe 1. Adopté en Colombie à l’âge de 4 ans et demi avec sa sœur, Romain Salles de Saint Paul avait rejoint l’armée il y a dix ans, en 2009, en tant que militaire du rang. Gravissant les échelons au sein de l’armée, il avait été déployé depuis au Gabon, à Djibouti et au Mali. « On a souvent parlé de la mort avec Romain et il était pleinement conscient de ce risque », confie encore son père. « Il assumait et pensait que cela faisait partie de sa mission de militaire ».

