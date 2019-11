Ce petit jeu biblique en émojis devrait en amuser plus d’un

Vous pensez connaître la Bible ? Ce petit jeu est l’occasion de le vérifier. Le vaticaniste Christophe Dickès a partagé sur Twitter douze lignes avec des émoticônes. Chacune d’entre elles fait référence à un passage de la Bible. Si la première, composée d’un visage d’homme, un autre de femme, d’une pomme et d’un arbre est assez évidente, certaines sont plus ou moins ardues. Et vous, saurez-vous les retrouver ?

Un petit jeu biblique : Qui sont-ils ? Le 1: Adam & Eve

1. 🧔🏾👧🏾🌳🍎😳💀👗👖

2.💪❤💃💇🏾‍♂⛔😡☠

3. ⛵🏊🐋🙏🏰📣🌴

4. 🐑🚶🎼🎸💂🇮🇱👑

5. 🔟🐸🌘👣🐜💀🆓

6.✋💦🙏🔥🐃☁☔

7. 🙏🚼😴📣😳👴🏻👂

8. 👳🚸🔪👤🗻✋🐑

9. 👦👴💰🍺😩🐖🐖

10. 🙏🔚👑⤵🦁🦁🆙

11. ⭐🐪🚶🏾🚶🏼🚶🎁🎄🌇

12. 🚢🐃🐃🐓🐓💦🌈 — Christophe Dickès ن (@Ch_DICKES) November 19, 2019

