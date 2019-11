Dix comptes Instagram où le beau, le bon et le vrai sont à l’honneur

Un Français sur quatre est sur « Insta ». Ce qui fait de la plateforme de partage de photos un des réseaux sociaux le plus visité après Facebook et Snapchat. Que recherchent ces 17 millions d’utilisateurs ? De l’inspiration, des idées, de l’info. Aleteia a donc sélectionné pour vous dix comptes Instagram qui égaieront votre journée et feront grandir votre foi.

1 Rosanbelle, des idées pour être belle

C’est Anne-Dauphine Julliand, l’auteur de Deux petits pas sur le sable mouillé, qui se cache derrière ces photos de mode à faire pâlir les plus redoutables fashionistas. Tous les jours, une tenue vestimentaire genre chic and sport vous inspire, accompagnée des parfaits accessoires et d’une petite phrase qui fait du bien. Parfait pour celles qui veulent soigner leur look et donner à leur garde-robe un style frais, gai et coloré.

2 Petit Bergé, pour annoncer de bonnes nouvelles

L’illustratrice de Petit Bergé ravit autant qu’elle émeut avec son doux coup de crayon aux couleurs pastel. Avec leurs gerbes de fleurs, leurs visages poupons et leurs scènes pleines de tendresse, tous ses dessins attendrissent et offrent de belles idées d’affiches, de cartes de remerciements, et de faire parts.

3 Mame, des livres pour petits et grands

Les éditions Mame donnent des idées de lecture inspirantes pour petits et grands. Éveil à la foi pour les plus petits, romans pour ados, témoignages et essais spirituels, toute la famille peut y découvrir comment lire avec un supplément d’âme.

4 Godsavetheking, pour offrir des cadeaux cathos

Les deux sœurs à l’origine de Godsavetheking souhaitent donner un souffle nouveau à l’image de la religion chrétienne. Elles proposent de jolis objets et bijoux religieux, au design moderne. Une source d’idées à l’occasion des fêtes de la foi, ou pour manifester sa foi dans sa vie quotidienne.

5 Nova.mom, rendre grâce pour la beauté de la maternité

Des tenues pour bébé à la crème de soin, en passant par des idées déco, Nova.mom publie de jolies photos autour de la maternité. Portage, allaitement, couches lavables, les soins qu’une mère porte à son enfant y sont magnifiés. Et visiblement, la technique de pointe pour favoriser le sommeil de son enfant semble résider dans cette gigoteuse nouée façon « emmaillotage ».

6 Patrimoine religieux, admirer le travail de l'homme au service de la foi

Des églises, des tableaux, des objets d’art sacré… mais aussi du fromage ! Autant d’œuvres nées de la main de l’homme pour honorer le Seigneur et mettre la beauté au service de la foi.

7 Padre blog, le point de vue des prêtres

Une parole accessible, directe et franche sur l’actualité, émise par une douzaine de prêtres hyper connectés. Une manière de s’informer en un coup d’œil sur la vie de l’Église et de connaître la position de ces prêtres sur certains grands débats de société.

8 Aleteia, un regard chrétien sur l’actualité, la spiritualité et le lifestyle

Retrouvez sur le compte Instagram d’Aleteia les saints du jour, une suggestion quotidienne d’articles sélectionnés par la rédaction, les propositions lecture du vendredi, des belles histoires et plein de citations inspirantes.

9 Prier la Vierge avec Une minute avec Marie

Une minute avec Marie offre des contenus enrichissants qui viendront augmenter chaque jour votre dévotion mariale. Une manière toute simple de découvrir et aimer la mère de Dieu.

10 Prie en chemin : méditer avec des podcasts

Écouter un passage de la Bible et le méditer tout en se rendant à son travail, c’est possible avec l’appli jésuite « prie en chemin ». Une belle façon de se nourrir de la Parole de Dieu, sous la forme d’un podcast.

