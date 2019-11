Comment Jean Paul II a fait chuter le Mur de Berlin : dix dates clés

Ce samedi 9 novembre, l’Allemagne commémore le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Des images de fête et d’euphorie de l’évènement sont restées gravées dans les mémoires, tout comme la sidération ressentie dans le monde entier face à l’effondrement si rapide et spectaculaire du bloc communiste. Mais l’Histoire aurait sans doute été différente, si le prélat succédant à Jean-Paul Ier n’avait pas été Polonais, c’est-à-dire d’un pays d’Europe de l’Est où le communisme régnait alors en maître absolu.

Pour Bernard Lecomte, son biographe, auteur d’un ouvrage Le pape qui a vaincu le communisme, Jean Paul II tient d’emblée et dès son premier jour de pontificat un discours bien étrange pour l’époque. « Venu de l’Est, il dit, lui, que le communisme n’est qu’une parenthèse de l’Histoire, et qu’il importe de ne pas se laisser entraîner par sa logique, sauf à être bientôt dominé par les régimes qui s’en prévalent », explique-t-il à Aleteia. « Il fallait à la fois un pasteur, un intellectuel et un militant, aussi fin connaisseur de la théorie marxiste que de la réalité communiste, pour peser avec autant de force, en toute conscience, sur le cours de l’affrontement Est-Ouest. » Même si Jean Paul II avait moins de prise directe sur l’Allemagne de l’Est proprement dite, il est un acteur central de cet effondrement du communisme. En effet, les premiers coups de boutoir contre le régime sont donnés pendant toute la décennie qui précède la chute du Mur. Avec ses voyages en Pologne et ses discours prophétiques tout le long des années 1980, le pape polonais ouvre une brèche dans le rideau de fer. Il redonne des forces à la dissidence.

Déjà, en écoutant son homélie de l’intronisation centrée sur le fameux « N’ayez pas peur », Alexandre Soljenitsyne — le plus célèbre des dissidents dans le monde soviétique de l’époque, dit au micro de la BBC : « Ce pape est un cadeau du Ciel ». Ce rôle historique déterminant pressenti par Soljenitsyne sera reconnu, quelques semaines après la chute du Mur de Berlin, par Michail Gorbatchev lui-même, dernier dirigeant soviétique. Dans un article aujourd’hui historique, il a en effet reconnu : « Tout ce qui s’est passé en Europe de l’Est n’aurait pas été possible sans la présence de ce pape ».

En dix dates clés, Aleteia vous propose de découvrir comment Jean Paul II s’est attaqué au mur de Berlin :