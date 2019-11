Vous pensez à la mort ? Voici quelques blagues pour vous détendre

« Les violons longs des sanglots de l’automne blessent mon cœur d’une langueur monotone »… Ce poème de Verlaine rend bien compte de l’état dans lequel on est parfois à cette période de l’année. Novembre et ses feuilles mortes, son jour des défunts, sa pluie fine et glaciale, sa petite dépression pré-hivernale… Attention, un peu plus et votre moral ne s’en sortira pas vivant. Certes, en novembre, on pense à la mort, mais parce que l’on pense qu’elle a du sens. Et l’Église invite les fidèles à faire mémoire des morts mais aussi à célébrer les saints. La mort n’est qu’une étape supplémentaire vers le Paradis. Alors pour vous détendre sur le sujet, Aleteia vous propose une sélection de blagues qui vous feront envisager le sujet autrement.

Pour ceux qui ont la vie devant eux

Une bonne chrétienne essayait de convaincre une veille dame de redevenir pratiquante.

« Venez donc un dimanche à la messe…

– Je ne veux pas y aller tout de suite. Plus tard… À mon enterrement ».

Pour les amateurs de bonne chère

Comment appeler les rassemblements de personnes à l’occasion d’obsèques ? Des réunions autour d’une bière.

Pour les footeux sourcilleux

Le diable rend visite à saint Pierre et lui propose qu’ils organisent un match de foot entre le Ciel et l’enfer. À l’énoncé de cette idée, saint Pierre éclate de rire : « Croyez-vous vraiment que vous avez la moindre chance de gagner le match ? C’est que nous avons ici d’excellents joueurs : Libuda, George Best, Eusebio, Fritz Walter, Kopa… Alors le diable : Oui mais… Tous les arbitres sont chez nous ! »

Pour ceux qui jouent avec les chiffres

À la porte du Ciel, un type se présente au bureau des réclamations devant saint Pierre, il est en furie : « Mais bon sang, qu’est-ce que je f… là ? Regardez-moi : j’ai 35 ans, je suis en pleine forme, je ne bois pas, je ne fume pas, hier soir, je me couche bien sagement dans mon lit, et voilà que je me retrouve au Ciel. C’est certainement une erreur !

– Eh bien, lui répond, troublé, saint Pierre, ma foi, ça n’est encore jamais arrivé, mais enfin je vais vérifier. Comment vous appelez-vous ?

– Dugommeau. Norbert Dugommeau.

– Oui… Et quel est votre métier ?

– Garagiste.

– Voyons un peu… Ah ! Oui, voilà votre fiche. Dugommeau Norbert, garagiste… Oui, oui, oui… Eh bien, monsieur Dugommeau, vous êtes mort de vieillesse, voilà tout !

– De vieillesse ? Mais enfin, ce n’est pas possible, je vous le répète, j’ai 35 ans !

– Ah, moi, je ne sais pas, Monsieur. Mais on a fait les comptes de toutes les heures de main-d’œuvre que vous facturées et au total cela fait 123 ans ». © Artège

Extraits tirés du livre de Bruno Delaroche Les Perles du curé, éditions Artège, octobre 2019, 12 euros.