Le synode a travaillé à ouvrir de “nouveaux chemins” pour l’annonce de l’Evangile

Pendant les trois semaines de travail, a exprimé le successeur de Pierre, les participants à l’assemblée spéciale du Synode pour l’Amazonie se sont écoutés avec “sincérité” et sans cacher les “difficultés”. Ils ont ainsi pu expérimenter la “beauté d’aller de l’avant unis, pour servir”. En effet, l’objectif de cette assemblée synodale était d’ouvrir de “nouveaux chemins” pour que l’Evangile soit annoncé à tous.

Ainsi, a poursuivi l’évêque de Rome, en mettant le Christ au “centre”, les participants se sont sentis “encouragés” à « laisser les rivages confortables des ports sûrs pour entrer dans les eaux profondes”. Loins des “marécages des idéologies”, l’Esprit pousse à “prendre le large“ et à “se laisser mettre en jeu par sa nouveauté”. Pour que l’Evangile “resplendisse”, il est donc nécessaire de sortir des “schémas”.

Le Liban, espace de “coexistence pacifique et de respect”

Après la prière de l’Angélus et la bénédiction, le Souverain pontife a adressé une “pensée spéciale” aux Libanais. Ces derniers jours, a-t-il rappelé, ils ont fait sentir leur “cri” face aux “défis” et aux problèmes économiques et sociaux du pays. Priant Marie Reine du Liban, il a espéré que ce pays demeure un espace de “coexistence pacifique et de respect de la dignité et de la liberté” de chacun. Et ce, au “bénéfice” de tout le Proche-Orient “qui souffre tant”.

Le pape François a également rappelé qu’il s’agissait du dernier dimanche du mois d’octobre, traditionnellement dédié au rosaire. En ce Mois missionnaire extraordinaire, il a invité à réciter cette prière pour l’annonce de l’Evangile et pour les missionnaires, en particulier ceux qui rencontrent des difficultés. Dans le même temps, a-t-il poursuivi, cette prière doit aussi être faite pour la paix car “l’Evangile et la paix cheminent ensemble”.