Ces frères jumeaux deviennent papas le même jour

Une sacrée coup de théâtre pour Paul et Pat ! Ces frères jumeaux du Minnesota (États-Unis) ont eu une jolie surprise le 19 septembre dernier : leurs femmes, Ashley et Felicia, ont accouché le même jour dans deux hôpitaux différents. Si les deux petits cousins devaient initialement venir au monde à cinq jours d’intervalle, la réalité en a décidé autrement. Jack, a fait son apparition à 18h01 et Cooper l’a suivi à 23h49. Leurs papas, qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau, sont quant à eux nés à deux minutes d’intervalle.

On peut supposer que chez Paul et Pat, les fêtes d’anniversaires vont devenir de véritables banquets familiaux à l’avenir. Au-delà de son côté amusant, on retiendra que cette jolie histoire témoigne une fois de plus d’une chose essentielle : la vie est un miracle.