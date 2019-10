Ces saints patrons qui veillent sur les familles nombreuses

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Si les familles nombreuses vivent des joies et des grâces qui leur sont propres, elles font également face à des défis spécifiques. Si vous ne savez plus à quel saint vous vouer, sachez que l’Église catholique compte plusieurs saintes et saints dont les charismes peuvent aider à traverser les moments difficiles mais aussi à célébrer comme il se doit les grandes joies provenant de tant d’enfants à aimer. Aleteia en a sélectionné six qui ont réussi à développer leur foi, parfois dans des circonstances héroïques, tout en vivant les hauts et les bas que traversent les famille nombreuses. Ils peuvent être d’une grande aide pour celles et ceux qui désirent (re)trouver et assurer une belle harmonie familiale.

La plupart de ces saints ont fini leur vie dans des communautés religieuses, parfois même dans une retraite spirituelle entièrement coupée du monde… Ce qui pourrait peut-être vous tenter dans les moments où vous croulez sous le chaos familial ! Sans poser un choix aussi radical, il existe aussi des retraites allant d’un week-end à une semaine pour permettre à chacun de se ressourcer.