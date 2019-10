Thaïlande : une communauté fervente attend la visite du pape

Selon une information du quotidien thaïlandais khaosod , 25.000 thaïlandais ont réservé leur place pour assister à la messe célébrée par le pape François le 21 novembre au stade de Bangkok.

Quelques jours seulement après la diffusion de l’itinéraire du Pape pour son voyage apostolique en Thaïlande, les inscriptions à la messe, restreintes pour des raisons de sécurité, sont closes, du moins pour les thaïlandais (les étrangers bénéficient eux aussi d’un certain nombre de places).

Cette messe en plein air est un des temps forts du voyage apostolique du pape François en Thaïlande, qui aura lieu du 20 au 23 novembre 2019. Cette visite, la deuxième effectuée par un pape dans ce pays, s’inscrit dans le cadre du jubilé du 350e anniversaire de la fondation des Missions catholiques au Siam, qui ont initié l’évangélisation en Thaïlande, et du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Thaïlande et le Saint-Siège.

Pendant sa visite, le Pape rencontrera notamment le roi Maha Vajiralongkorn, le Premier ministre, ainsi que le patriarche bouddhiste. Il s’entretiendra également avec un certain nombre de prêtres et d’évêques. La visite du pape François en Thaïlande suscite d’ores et déjà un grand engouement parmi les catholiques du pays, une petite minorité de 380.000 fidèles, dans un pays de 69 millions d’habitants à grande majorité bouddhiste.