Lourdement handicapé, Tony reste un formidable témoin de l’espérance

C’était en 1980. Un jour, Tony s’est réveillé en voyant double. Il a commencé à perdre la sensibilité de sa main gauche, puis de son bras, puis de sa jambe. Au bout de sept ans, les médecins diagnostiquent chez lui une sclérose en plaques. Devant lui s’ouvre un abîme. Il tombe en dépression, et tente deux fois de se suicider.

Ce sont les propos d’un vétéran du Vietnam ont fait office de déclic pour lui et qui ont changé sa vie : « Ceux qui te jugent parce que tu te déplaces en déambulateur, ne sont pas de bons juges. Tu es toujours une personne. Tu es toujours un être humain. » À ce moment-là, Tony a redécouvert sa valeur. Il a compris que sa dignité ne dépendait pas de sa capacité à marcher. « Je me suis dit : Je suis toujours un mari, un père, j’ai encore des amis. » Sa vie a recommencé. Il a fait la paix avec Dieu et avec les autres et s’est rendu compte qu’il était là où Dieu le voulait. Il a compris que c’était précisément dans sa condition qu’il pouvait aider beaucoup de gens à retrouver l’espérance, en redonnant à d’autres le bien qu’il avait reçu.