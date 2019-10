Admirer la chapelle de Versailles depuis son canapé, c’est désormais possible

Lire aussi : La chapelle de Versailles désormais accessible en 3D

Ils sont rares les chanceux qui ont déjà pu pénétrer dans la chapelle royale du château de Versailles pour en admirer les détails. Interdite aux hordes de touristes qui arpentent les couloirs du château et qui risqueraient d’abîmer son beau sol en marbre, la chapelle n’est visible que de loin. On ne peut, en effet, l’apercevoir qu’à travers l’ouverture des grandes portes.

Quelques moyens existent pour y accéder, notamment les visites sur réservation organisées par le château ou les concerts qui s’y déroulent toute l’année. Mais pour ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir bénéficier de ces deux options, une autre solution existe désormais. Une visite en réalité virtuelle, depuis son canapé, grâce à l’application Versailles VR : le Château est à vous ! Si elle ne remplacera jamais l’émotion d’un découverte in situ, elle a l’avantage d’offrir à ceux qui sont loin le plaisir de découvrir les trésors de Versailles.

Cette visite virtuelle, fruit d’une collaboration qui dure depuis huit ans entre le château et Google Arts, permet donc aux passionnés d’arpenter, depuis leur ordinateur ou téléphone, 24 pièces du château. Dans la chapelle de Versailles, les internautes pourront ainsi zoomer sur la magnifique voûte réalisée par Jules Hardouin-Mansart consacrée à la Sainte Trinité. Au centre, on découvre Dieu le Père dans sa gloire par Antoine Coypel, dans l’abside La Résurrection par Charles de La Fosse et, au-dessus de la tribune royale, La Descente du Saint‑Esprit par Jean Jouvenet. Les détails difficilement visibles à l’œil nu n’auront désormais plus de secret !

Pour arriver à ce niveau de précision, 132.000 photos du bâtiment sous tous les angles ont été nécessaires. Pour profiter de la visite en réalité virtuelle, il suffit de télécharger l’application sur la plateforme de distribution Steam mais il nécessaire de posséder un casque de réalité virtuelle compatible avec un PC. Pour les autres, Google propose des visites virtuelles à regarder sur son ordinateur ou son smartphone.