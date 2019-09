Une université américaine ouvre un Institut de la gentillesse

« Traduire cette recherche en pratiques concrètes »

Votre voisine alsacienne vous apporte un morceau de la délicieuse tarte aux quetsches qui sort tout juste de son four. Au détour de la cafétéria, une collègue de travail vous offre une tasse de café. Alors que vous n’avez pas le moral, votre petit frère vous écoute vider votre sac au téléphone pendant plus d’une heure. La gentillesse fait du bien — ce n’est pas un scoop — mais saviez-vous qu’elle est, en outre, bonne pour la santé ? C’est pourquoi l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) vient d’ouvrir le Bedari Kindness Institute, destiné à explorer le sujet.

Cet institut « adoptera une approche interdisciplinaire pour comprendre la gentillesse, à travers l’évolution, la biologie, la psychologie, l’économie, la culture et la sociologie », explique l’université dans un communiqué. Son objectif est de « soutenir la recherche mondiale sur la gentillesse et de créer des opportunités pour la traduire en pratiques concrètes ».

En étudiant la question, les universitaires de l’UCLA ont en effet observé que la gentillesse avait un impact positif sur le bien-être physique et mental des personnes. Il semblerait même qu’elle réduise la dépression ainsi que le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Charge aux chercheurs d’étudier les actions, les pensées, les sentiments et les institutions sociales associées à la gentillesse pour ensuite inciter les homes et les femmes à la pratiquer pour construire des sociétés plus humaines.

« Au milieu de la politique mondiale actuelle, de la violence et des conflits, l’Institut UCLA Bedari Kindness cherche à être un antidote », a déclaré Darnell Hunt, doyen de la division des sciences sociales à UCLA, dont le Los Angeles Times rapporte les propos. Un don de 20 millions de dollars de la fondation Bedari permettra de financer les projets de recherche de l’institut.

