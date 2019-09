Abbé Pierre Amar : « Même si vous n’arrivez pas à prier, offrez ce que vous portez »

Prêtre du diocèse de Versailles, le père Pierre Amar, également cofondateur du site Padreblog , va vite. Très connecté, il mène de nombreux projets de front auprès des jeunes, des couples, des familles. Mais à l’été 2018 sa vie bascule. Opéré en urgence pour ce qui semble être une péritonite, on lui découvre finalement une « tumeur envahissante ». « J’ai redécouvert avec émotion que ce qui était important c’était ce que j’étais et non pas ce que je faisais. », a-t-il confié à Aleteia à l’occasion de la sortie de son livre Hors service ce 11 septembre. « Mieux encore, j’ai compris que ce que le Christ fait en moi, à travers mon ministère, mon sacerdoce, est plus important que ce que je fais moi-même en me jetant à corps perdu dans le ministère et dans la paroisse ».

« L’expérience a été rude, salutaire », assure-t-il. Une expérience de l’abandon, de la fragilité et de la dépendance que le prêtre décrit avec simplicité et authenticité. « Mais elle a aussi été un temps de grâce. Je ne l’aurais pas dit il y a un an parce que j’étais sur mon lit d’hôpital. Aujourd’hui je peux dire que je reviens de ce voyage le cœur renouvelé. Le cœur de l’homme certes, mais aussi le cœur du prêtre ».

Artège

Hors service, père Pierre Amar, Artège, septembre 2019, 12,9 euros.