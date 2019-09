L’association qui permet à nos aînés de partir en vadrouille à bicyclette

« Quand on partait de bon matin / Quand on partait sur les chemins / À bicyclette… » Quand Yves Montand poussait la chansonnette, Marcel, Solange, Marguerite et les autres, eux, poussaient aisément sur les pédales. Aujourd’hui, à 80 ou 90 ans, il n’en est plus question. Afin qu’ils puissent continuer à baguenauder l’esprit tranquille, l’association À vélo sans âge leur propose des promenades en triporteur. S’inspirant de l’association Cycling without Age , née au Danemark en 2012, elle a pour objectif d’offrir aux personnes âgées « la balade que leurs jambes ne leur permettent plus » et défend le droit de ces dernières à « sentir le vent dans leurs cheveux ». Pour leur permettre de goûter au plaisir de la balade sur les chemins, le projet s’appuie sur un vaste réseau de pilotes bénévoles qui se mettent gratuitement à la disposition des seniors grâce à des accords passés avec les maisons de retraites.

Depuis sa fondation, Cycling Without Age a rencontré un franc succès puisque des antennes ont essaimé dans de nombreux pays, aussi bien en Amérique du nord et du sud qu’en Europe et en Océanie. En France, depuis 2015, le projet a fait des petits dans différentes communes telles que Rezé (Loire-Atlantique) ou encore Capbreton (Landes). Au-delà du côté sain de la démarche, qui permet aux seniors de s’aérer, on note également un aspect intergénérationnel à travers le lien que ces derniers développent avec les pilotes. Un projet qui sent bon la vie.