Les évêques de France lancent « Bien dans ma foi ! », une web-série pour les ados

Donner des clefs de réponse

À l’instar des séries télévisées qui font fureur en ce moment, les séries web attirent des internautes toujours plus nombreux. Le 10 septembre prochain, l’Église catholique lancera à son tour sa propre série, « Bien dans ma foi ! », constituée de huit épisodes au total. La diffusion se fera en ligne via différents sites, dont celui de la CEF, ainsi que par Facebook et Twitter, à raison de un épisode par semaine.

Destinée aux adolescents, la série a été élaborée par le Service national de la catéchèse et du catéchuménat. Elle porte les points essentiels de la foi et a pour ambition de donner des clefs de réponse aux jeunes, notamment pour le dialogue avec de jeunes musulmans. Une fiche accompagne chacun des épisodes afin de donner des éléments de compréhension en plus. Chacun d’eux aborde de façon brève et concise un point important de la vie chrétienne (comme la Bible). Plusieurs vignettes se succèdent, avec des dessins au feutre noir façon bande dessinée accompagnés d’une voix off qui explique l’essentiel du sujet exploré dans un style à la fois simple et concis. Bref, un nouvel outil à utiliser sans modération.