1 L'Église en procès, par Jean Sévillia, Tallandier, août 2019

Résumé : Quinze historiens répondent à diverses questions sur l’histoire de l’Église catholique en remettant chaque sujet dans son contexte historique. Ils abordent notamment les preuves de l’existence de Jésus, les relations entre la papauté et le pouvoir, la question de la responsabilité dans les guerres de Religion ou encore la position du Vatican face au nazisme. Retrouvez-le en librairie.

2 Soif, par Amélie Nothomb, Albin Michel, août 2019

Résumé : C’est cette sensation corporelle violente, douloureuse vécue par le Christ lors de sa Passion que la célèbre romancière au chapeau nous fait ressentir. Écrivant à la première personne, elle développe une version très incarnée du dernier jour de ce condamné si spécial. Ses doutes, sa peine, ses souffrances, sa peur. La crucifixion est ici narrée à hauteur d’homme. En s’autorisant une vraie liberté de ton, et avec cette perspective introspective, Amélie Nothomb ne propose-t-elle pas au fond un roman de catéchisme pour l’époque ? Retrouvez-le en librairie.

3 L'Homme Desincarne ; Du Corps Charnel Au Corps Fabrique, par Sylviane Agacinski, Gallimard, juin 2019

Résumé : À la veille du débat parlementaire sur le projet de loi révisant la loi de bioéthique et la législation encadrant la PMA, la philosophe alerte sur les dangers de vouloir s’affranchir de la chair, de la mort et de la génération sexuée pour produire, par le biais de la puissance scientifique et technique, une descendance de laboratoire. Retrouvez-le en librairie.

4 Aux racines de la liberté : les paradoxes du christianisme, par Timothy Radcliffe, Cerf, mai 2019

Résumé : C’est toujours un bonheur de lire le frère Timothy Radcliffe. La foi et l’amitié sont une fois encore au rendez-vous dans ce livre, qui évoque la notion de liberté, à travers les questions cruciales, que sont : l’amour, l’Église, l’éducation, le célibat, tout cela avec une fine intelligence et un humour remarquable. Une vraie leçon de vie spirituelle décapante ! Retrouvez-le en librairie.

5 La miséricorde, par Jean Raspail, édition des Équateurs, mai 2019

Résumé : À la fin des années 1950, le jeune curé d’Uruffe tua sa maîtresse et l’enfant dont elle était enceinte, qu’il considérait comme l’enfant du péché. Le narrateur, un avocat qui fut le secrétaire du défenseur du prêtre lors de son procès, évoque cette affaire criminelle. Retrouvez-le en librairie.

6 Ouf ! maman part au couvent, par Stéphanie Combe, Quasar, mai 2019

Résumé : Clémentine, mère de famille catho, harassée par les multiples tâches quotidiennes, part faire une retraite spirituelle. Plein d’entrain et d’humour, ce court roman est un petit bijou de développement personnel et spirituel. La méthode Vittoz, entre autres, et les bienfaits de la prière, vont remettre d’aplomb une maman transformée, prête à reprendre sa vie en main. Retrouvez-le en librairie.

7 Les victorieuses, par Laetitia Colombani, Grasset, mai 2019

Résumé : Après l’immense succès de La Tresse, l’auteur s’attaque au douloureux sujet du burn-out et à la reconversion à travers le personnage de Solène, avocate surmenée et en manque d’enfant. Elle devient alors écrivain public. C’est là, auprès de femmes en difficulté de toutes les religions, qu’elle trouve un sens à sa vie. Un magnifque portrait de femme qui prend le chemin de la renaissance. Retrouvez-le en librairie.

8 Notre-Dame : une anthologie de textes d'écrivains : le patrimoine littéraire défend le patrimoine architectural, Points, mai 2019

Résumé : D’Apollinaire à Zola, ils sont 26 à avoir évoqué ou célébré au fil de la prose ou au détour d’un vers la cathédrale de Paris. Petite anthologie pour le grand vaisseau blessé. Retrouvez-le en librairie.

9 L'Evangile inouï, par Dominique Collin, Salvator, août 2019

Résumé : Encadré par la doctrine et normalisé par la morale, raisons pour lesquelles il peut sembler trop bien connu, l’Évangile demeure, selon le dominicain, une réalité radicalement nouvelle, une parole de vie capable de communiquer la joie d’exister si elle est écoutée dans l’ouverture à son caractère inouï, c’est-à-dire, au sens propre, non encore entendu. Retrouvez-le en librairie.

10 Éduquer, c'est-à-dire ? : anthropologie chrétienne et éducation

Résumé : Des contributions de pédagogues, d’éducateurs religieux et de philosophes éclairent les principaux enjeux et défis qui se posent à une éducation dans un cadre chrétien. Plusieurs thèmes sont ainsi abordés : la définition de l’éducation, le statut de la fraternité, le rôle de l’expérimentation, la notion d’éducation intégrale, les neurosciences ou encore la liberté et la valeur de la parole. Retrouvez-le en librairie.