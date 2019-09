Dix conseils pour une rentrée en douceur

On connaît tous ce petit pincement au cœur lorsqu’arrive le dernier jour de vacances et que s’esquisse à l’horizon l’imminence de la rentrée avec son cortège d’obligations retrouvées : horaires serrés, trajets de métro, rendez-vous chez le dentiste, réunions parents-profs… Le retour de vacances provoque souvent un sentiment de perte. Il marque la fin d’une période heureuse, où l’on a choisi l’endroit où on aimerait vivre, les gens avec qui on aimerait passer le plus de temps possible.

Et puis le retour de vacances, c’est retrouver son quotidien, sa vie d’avant les vacances avec des choses que l’on n’aime peut-être pas forcément. Enfin, c’est aussi une année qui recommence avec parfois le besoin de repartir sur de nouvelles bases. On s’interroge alors sur ses choix de vie, certains s’inquiètent en se demandant : que me réserve cette nouvelle année ? La rentrée, c’est donc comme une petite onde de choc… Mais que l’on a déjà connue à chaque rentrée !

Découvrez en cliquant sur le diaporama ces dix conseils pour une rentrée bien en douceur :