Cette campagne de publicité qui invite à « être présent, tout simplement »

« Il faut qu’il y ait des personnes qui leur disent : “Tu as de la valeur” ». Bénévole au sein de la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP), Chantal organise régulièrement à Montpellier des repas solidaires et des temps de partage pour les personnes seules, isolées ou en situation précaire. Parce qu’essentielles pour briser l’isolement et tisser du lien social, la SSVP a choisi de mettre ces rencontres en avant dans sa nouvelle campagne digitale.

Diffusées sur Facebook, Twitter, Youtube et Instagram, les vidéos de cette campagne ont vocation « à être utilisées par les bénévoles tout au long de l’année pour présenter la SSVP aux différents acteurs, qu’ils soient institutionnels, territoriaux ou du milieu associatif », détaille la SSVP. L’objectif : faire connaître la Société de Saint-Vincent-de-Paul ainsi que la variété de ses actions menées sur le terrain.

Venant en soutien de sa traditionnelle campagne national d’appel à de nouveaux bénévoles, ces vidéos ont comme particularité de donner la parole aux bénévoles en question. C’est Diana, qui rend visite à Marie-Josée et Marie-Madeleine, deux femmes âgées touchées par la solitude, c’est aussi Geneviève qui raconte l’importance d’un accueil de jour pour les personnes venues se ressourcer dans ces lieux ou encore Aziz qui participe plusieurs fois par semaine à des maraudes à Toulouse pour aller à la rencontre des personnes de la rue.

1,6 million d’heures de bénévolats

Fondée en 1833 par Frédéric Ozanam, la SSVP est présente dans 150 pays. En France, elle compte quelque 17.000 bénévoles qui réalisent chaque année plus de 370.000 visites (à domicile, en maison de retraite, dans des hôpitaux…). En 2018, elle a accueilli dans ses locaux 230.000 personnes et est venue en aide financièrement parlant à 30.000 personnes. Soit tout de même 1,6 million d’heures de bénévolats pour agir auprès et avec les personnes démunies et isolées.

Découvrez les 8 plus belles citations de saint Vincent de Paul :