Le prochain Pixar parlera de l’âme

Un voyage au pays des âmes

À l’exception de Casper le fantôme, il est bien rare que les héros des dessins animés soient invisibles. Mais cette fois, c’est à la vie avant la vie (et après elle) que s’intéresse le célèbre studio de films d’animation Pixar. Et si la vie éternelle n’est pas pour autant l’objet de l’histoire, celle-ci s’en rapproche malgré tout. Du moins évoque-t-elle l’existence de l’âme et de son rôle dans une vie humaine. Le réalisateur est Pete Docter, le même que

En juin dernier, le peu d’informations concernant le dernier Pixar prédisait une histoire qui évoquerait l’origine de nos rêves, de nos passions et de nos centres d’intérêts.

Le synopsis arrêté du film est maintenant révélé. Il annonce l’histoire d’un professeur de musique à New-York, prénommé Joe Garner, qui s’apprête à connaître la célébrité. Mais il va atterrir au séminaire You après que son âme se soit séparée de son enveloppe charnelle. Dans ce séminaire, plusieurs jeunes âmes suivent une formation pour acquérir leurs passions et leurs personnalités, pour ensuite être envoyées dans des futurs enfants à naître. Au cours de ce séminaire, le musicien va faire la connaissance de 22, une âme prise au piège ici depuis de nombreuses années.

Lire aussi : Coco, le dessin animé de Pixar qui illumine la vie après la mort

« En 2020, Pixar vous emmène dans les rues de New-York (…) pour découvrir les réponses aux questions les plus importantes de la vie », ont également précisé les studios. Une intrigue alléchante, mais qui n’évoque pourtant rien d’ordre spirituel, chrétien ou même religieux au sens large. Le sujet ne manque en tout cas pas d’intérêt, à l’heure où la vie matérialiste gagne du terrain, tout comme la perte de sens.

Le comédien Jamie Foxx (Ray, Le Soliste) prêtera sa voix au professeur de musique et le film d’animation fera suite à la sortie d’un précédent film d’animation prévu en mars 2020 : En avant.