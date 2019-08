Quand le sabre croise le goupillon

Suite à un tweet où je montrais une photo de bière de Montmorillon et où j'écrivais que je fus gendarme auxiliaire au PSIG de Montmorillon (https://t.co/GbA5QCK4AI), le commandant de Compagnie de Montmorillon @Benjamin_Duval_ m'a invité sur les lieux. — Père Louis † ن (@ldevilloutreys) August 26, 2019

La « sainte Alliance du sabre et du goupillon », d’après l’expression attribuée à Clémenceau, serait-elle de retour ? Il semblerait que oui, ainsi qu’en témoigne le père Louis de Villoutreys. Actif sur les réseaux sociaux, ce prêtre du diocèse de Poitiers a récemment vécu une aventure amusante. Le 18 juillet dernier, il a publié un tweet montrant des photos des bières qui lui avaient été offertes pour son anniversaire. Détail amusant, celles-ci avaient un lien avec des périodes de sa vie, et notamment avec la ville de Montmorillon (Vienne), où il a passé sept mois durant son service militaire, il y a près de vingt ans, avant de rentrer dans les ordres.

À la suite de ce tweet, le commandant de gendarmerie de Montmorillon a invité le curé à visiter les locaux de la compagnie, du PSIG (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie), de la BMO (brigades motorisées) et de la brigade. L’aventure s’est poursuivie autour d’un café en ville et d’un apéro au presbytère. Comme quoi, le sabre et le goupillon peuvent encore faire bon ménage.

Retour aux sources ce matin pour @ldevilloutreys qui, avant d’entrer dans les ordres, a été sous les ordres au PSIG de Montmorillon comme gendarme auxiliaire durant son service militaire. pic.twitter.com/li7Nv2WRSY — Benjamin Duval (@Benjamin_Duval_) August 26, 2019

En images : les liqueurs monastiques