Chine : première ordination d’un évêque depuis l’accord avec le Vatican

Il y a près d’un an, le Saint-Siège et la Chine signaient un accord « provisoire » sur l’épineuse question de la nomination des évêques. Selon des explications données par le pape François lui-même, ces nominations seraient désormais le fruit d’un « dialogue » tout en restant in fine de la compétence du Siège apostolique. Toutefois, aucun évêque n’avait encore été nommé en Chine depuis cet accord.

Le siège du diocèse d’Oulanqab — aussi appelé Jining, en Mongolie-Intérieure, dans le nord du pays — était vacant depuis la mort de son évêque en 2017. Pour guider de nouveau les fidèles de ce diocèse, les représentants du diocèse ont proposé à l’unanimité au souverain pontife le nom de Mgr Yao Shun, âgé de 54 ans, rapporte le site Vatican Insider. « Après une évaluation minutieuse », le pape François lui a accordé le mandat apostolique. Toutefois, selon AsiaNews, la nomination de Mgr Yao a eu lieu « bien avant » l’accord.

Misericordes sicut pater

La cérémonie de son ordination s’est tenue le 26 août dans la cathédrale d’Oulanqab. L’homme de 54 ans a été consacré par un autre évêque de la région, Mgr Paul Meng Qinglu, évêque du diocèse de Hohhot. La devise choisie par ce nouvel évêque est Misericordes sicut pater, ce qui signifie « miséricordieux comme le Père » en latin, devise du Jubilé de 2015-2016. D’autres prélats étaient présents à cette cérémonie, aux côtés de 120 prêtres, pour la plupart originaires du diocèse d’Oulanqab. Ce territoire compte environ 70.000 fidèles, 30 prêtres et 12 religieuses.

Né à Oulanqab en 1965, Mgr Yao a été ordonné prêtre en 1991 après des études au séminaire national de Pékin. Entre 1994 et 1998, il a étudié aux États-Unis en se spécialisant en liturgie. Il est également passé par Jérusalem pour se consacrer à des études bibliques. Il a ensuite enseigné au séminaire national et travaillé à la commission liturgique de l’Association patriotique des catholiques chinois, d’abord en tant que secrétaire puis comme directeur adjoint.