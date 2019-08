Quel est le salaire annuel du pape François ?

Vœu de pauvreté

En tant que dirigeant de l’Église catholique dans le monde entier, on pourrait supposer que le pape François perçoit un généreux salaire en compensation de ses nombreuses tâches. Pourtant, la réalité est tout autre. La rumeur selon laquelle saint Jean Paul II, à l’époque de son pontificat, percevait un salaire honnête, avait été démentie à l’époque par le porte-parole du Vatican, Joaquin Navarro-Valls, de façon brève mais non moins efficace, en ces termes : « Le Pape n’a jamais reçu d’aide financière ».

Que le Pape ne soit pas rémunéré pour son travail semble logique, puisque comme toutes les personnes appelées à suivre Jésus, il n’est pas censé vivre dans l’opulence. Et cela semblerait d’autant plus évident pour le pape François qui, en tant que jésuite, a fait vœu de pauvreté.

Néanmoins, bien que le souverain pontife ne reçoive aucune somme d’argent sous forme de salaire, l’intégralité de ses frais de voyage et de séjours sont pris en charge par le Vatican. Il ne paie pas non plus d’impôts, ni au Vatican, ni dans son pays d’origine (en l’occurrence l’Argentine pour le pape François). En somme, s’il n’a jamais à s’inquiéter d’avoir assez d’argent pour se déplacer, se nourrir et se loger, il ne peut pas pour autant se faire plaisir en passant une commande sur Amazon.

De l’argent à distribuer aux plus démunis

En parallèle, le pape François a accès à un important fonds de charité qu’il distribue librement aux personnes les plus démunies et aux associations qui s’en occupent. Il a notamment, d’après le site Crux, utilisé 500.000 dollars de ce fonds pour aider 75.000 migrants Mexicains au travers de 27 œuvres et projets. Ce n’est là qu’un exemple parmi d’autres : les dons faits par le Pape servent à venir en aide à des régions ravagées par des catastrophes naturelles ou des conflits.

Quant au pape émérite Benoît XVI, depuis sa renonciation en 2013 il vit au monastère Mater Ecclesiae, au Vatican. Là encore, tous les frais attenants à la retraite de l’ancien pontife sont intégralement pris en charge par le Vatican. L’inexistence d’un salaire papal s’explique par l’appel reçu du Seigneur qui est de vivre à l’image de Jésus.

