Avez-vous déjà vu un Christ… en plumes ?

Voilà un tableau qui ne va pas passer inaperçu dans les collections permanentes du musée du quai Branly (Paris). Acquis récemment aux enchères, il est d’une facture exceptionnelle, mêlant inspiration chrétienne et technique picturale aztèque. Mesurant 20 cm sur 30 cm, il a été réalisé intégralement en plumes polychromes sur panneau et représente le Christ en bon pasteur complété par deux scènes de la vie de saint Jean Baptiste . Le tout dans un paysage constitué d’arbres et d’architectures.

Réalisé au Mexique durant le XVIe siècle, ce panneau est un modèle exceptionnel d’art métis. Destiné à l’évangélisation des populations indigènes par les conquistadors, il mêle subtilement les traditions locales de la plumasserie connues chez les amérindiens et l’iconographie chrétienne amenée par les franciscains dans le cadre de leur mission. Non identifié, l’artiste s’est très certainement inspiré de gravures pieuses européennes rapportées par les missionnaires.