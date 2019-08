Cinq idées pour écouter de la musique sacrée dans des lieux extraordinaires cet été

Festival de Rocamadour

Le Festival de Rocamadour est aujourd’hui l’un des principaux événements dédiés à la musique sacrée en Occitanie. Dans le cadre majestueux de la cité mariale raisonne depuis 14 ans les plus belles musiques sacrées du monde. Un endroit où la prière et la musique y forment une union harmonieuse. Parmi les inédits de cette année : si la musique ne vous rassasie pas, sachez que le 7e art sera également de la partie avec un ciné-concert de Thierry Escaich sur le Jeanne d’Arc de Dreyer (1928).

Le plus ? Une visite privée de l’orgue de basilique Saint-Sauveur de Rocamadour avec récital privé.

Pratique : Festival de Rocamadour. Du 5 au 26 août. Cité de Rocamadour.

© Louis Nespoulous Festival de Rocamadour

Festival de musiques sacrées, musiques du monde de l’abbaye de Sylvanès

L’abbatiale de Sylvanès, à l’acoustique exceptionnelle et parée de nouveaux vitraux, accueillera des artistes de renommée internationale pour une édition conjuguant le grand répertoire sacré d’Occident et les traditions musicales sacrées et populaires du monde entier. En ouverture du festival, un programme original qui allie la virtuosité du Gloria de Vivaldi (son œuvre sacrée la plus célèbre) à la partition du jeune compositeur américain Dan Forrest. Ferveur, génie, spiritualité et espérance seront au rendez-vous.

Le plus ? Parmi les invités, un trio vocal met en lumière les différentes figures de la Vierge et de son culte. Leur disque Maria Nostra a été récompensé « Choc » du magazine Classica en 2019.

Pratique : Festival de musiques sacrées, musiques du monde de Sylvanès. Du 14 juillet au 25 août. Abbaye de Sylvanès.

Festival de la Chaise-Dieu

Le Festival de La Chaise-Dieu réunit depuis 53 ans des milliers de mélomanes et d’artistes de renommée internationale autour du petit village où rayonne le majestueux vaisseau gothique de l’abbatiale Saint-Robert. Un patrimoine exceptionnel chargé de spiritualité, d’une acoustique étonnante et d’une programmation haut de gamme. Parmi les prestigieux invités de cette année : Marc Minkowski et les Musiciens du Louvre qui interpréteront le Stabat Mater de Pergolèse.

Le plus ? En prélude à sa 53e édition, le Festival investira pour la première fois la magnifique collégiale de Saint-Bonnet-le-Château dans la Loire, vaste édifice de style gothique flamboyant qui domine la plaine du Forez.

Pratique : Festival de la Chaise-Dieu. Du 22 août au 1er septembre. La Chaise-Dieu.

© B.Pichène Festival de La Chaise-Dieu

Les rencontres musicales de Vézelay

En pleine nature, dans la splendide église de village, dans un lieu insolite mais aussi, bien sûr, dans la célèbre basilique de Vézelay, les artistes les plus talentueux invitent le public à une découverte musicale large et variée. Du petit-déjeuner dans un lavoir à l’after au pied de la basilique illuminée, la musique rythme la journée. Dans une atmosphère conviviale, les festivaliers pourront enchaîner les rendez-vous les plus variés qui les conduisent de la musique médiévale à la chanson la plus récente, du gothique flamboyant de l’église de Saint-Père à la scène groovy de la place des Rencontres.

Le plus ? Cette année, le festival fête ses 20 ans et toute la journée du dimanche est entièrement consacrée à J.-S. Bach.

Pratique : Les rencontres musicales de Vézelay. Du 22 au 25 août. Basilique de Vézelay.

Les rencontres internationales du Thoronet

Depuis trente ans, l’abbaye de Thoronet accueille chaque été les Rencontres internationales de musique médiévale du Thoronet. C’est l’occasion de découvrir la richesse des univers musicaux du Moyen Âge, sept siècles durant lesquels la voix a été à l’honneur. Parmi les prestigieux invités : l’ensemble Cinquecento avec sa toute nouvelle création, la messe « l’homme armé » de Guillaume Dufay.

Le plus ? Les musiques traditionnelles russes, irlandaises et écossaises complèteront l’éventail très coloré de cette édition 2019.

Pratique : Les rencontres internationales du Thoronet. Du 18 au 23 juillet. Abbaye du Thoronet.