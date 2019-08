Le pape François a envoyé un message par téléphone à la mère de Vincent Lambert

Un message touchant et personnel

Le message a été envoyé après l’arrêt des soins de base de Vincent Lambert, survenu le 3 juillet. « C’est le cardinal Barbarin qui me l’a appris : je n’avais pas compris », confie Viviane Lambert. Le cardinal Barbarin l’a ainsi appelée à plusieurs reprises, « en bon père très paternel », pour lui apprendre qu’il avait vu le Pape. Il a ainsi pu lui suggérer fortement de la contacter.

« Il m’a dit que je devais regarder mes derniers messages – je ne les avais pas tous vus, ils étaient si nombreux – et il y avait bien un message en italien traduit en français pour moi. Un message touchant et très personnel », a-t-elle ainsi déclaré.

Tétraplégique et en état de conscience minimal depuis un accident de voiture survenu en 2008, Vincent Lambert était nourri et hydraté par sonde. Après une longue bataille judiciaire divisant la famille, l’arrêt de ces soins de base a été validé par la justice française et était effectif depuis le 3 juillet. Privé d’eau et de nourriture, l’ancien infirmier est décédé ce 11 juillet.

« Ne construisons pas une civilisation qui élimine les personnes dont nous considérons que la vie n’est plus digne d’être vécue », avait exhorté le pape François dans un message posté le 11 juillet 2019 sur Twitter.

« Que Dieu le Père accueille dans ses bras Vincent Lambert », pouvait-on encore lire. AH