Jen, la fillette victime de trafic sexuel guérie par Dieu

Tout a commencé par une relation normale de voisinage. Mais très vite, la vie est devenue un enfer pour Jen et d’autres enfants du quartier. Tous les jours, dans la maison d’à côté, Jen était vendue par son voisin à d’autres adultes pour qu’ils aient des relations sexuelles avec elle. « J’étais dénudée, debout dans un coin, à attendre la suite… » Ce trafic a eu lieu tous les jours, pendant deux ans et demi. Jen a tenté de se suicider à trois reprises. Quand tout a cessé, elle a eu de nombreuses blessures à guérir, tant sur le plan physique que psychique. Les violences qu’elle a subies l’ont privée non seulement de son enfance, mais aussi de la possibilité d’avoir des enfants.

Elle a dû subir de nombreuses opérations chirurgicales mais aussi entamer un long chemin de guérison psychologique. Mais c’est Dieu qui l’a guérie en profondeur, qui lui a redonné confiance en les autres, et qui lui a donné la force de se battre. »Cette petite graine d’espoir qui m’a permis de vivre toutes ces années, c’était de savoir que Dieu avait un projet pour moi et aujourd’hui je vis selon ce plan de Dieu. » Désormais, elle aide d’autres enfants victimes de trafic sexuel et intervient aussi auprès de médecins et de la police pour leur permettre de mieux reconnaître et prévenir ces trafics. « Il y a de l’espoir pour chaque enfant, peu importe les drames traversés », affirme Jen. « Je peux le dire, car j’ai été cet enfant. »

