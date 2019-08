40, 50, 60 ans de mariage… Des couples livrent le secret de leur longévité

En images : ils témoignent de leur amour

L’été, le rythme change, les journées sont plus longues, le rythme de travail moins dense, les obligations moins pressantes. Certains choisissent de participer à des retraites ou des festivals pour remettre au centre leur relation avec Dieu. Pourquoi ne pas profiter de ce temps particulier pour poser un regard sur votre vie à deux ? Aleteia vous propose quelques portraits de couples qui ont fêté leurs noces d’émeraude, d’or et même de diamant. Après quarante, cinquante ou soixante ans de mariage, ils sont toujours amoureux et nous disent pourquoi. En général, Dieu n’y est pas étranger. De quoi vous inspirer.