Little Richard et sa volonté de plaire à Dieu

T

hree Angels Broadcasting Network

Il veut être sauvé par Dieu

Lors d’un entretien accordé en octobre 2017 à la chaîne de télévision américaine adventiste(3ABN), Little Richard est longuement revenu sur sa foi et sa sexualité. Alors qu’il a revendiqué son homosexualité toute sa vie, le chanteur estime depuis un petit moment que cette sexualité est « contre nature ». « Dieu a fait des hommes, “hommes” et des femmes, “femmes”… Vous devez vivre comme Dieu veut que vous viviez… Il peut vous sauver », a-t-il expliqué. Little Richard a précisé : « J’ai été gay toute ma vie et je sais que Dieu est un Dieu d’amour, pas de haine… Comment puis-je mettre de côté le péché quand j’ai vécu toute ma vie dedans ? »

Le chanteur a expliqué à l’animateur : « Vous devez vivre comme Dieu veut que vous viviez… Il peut vous sauver. » Little Richard, qui s’était présenté comme « omnisexuel » à GQ en 2012, a dit devant les caméras : « Seigneur, prends-moi comme je suis, je suis pécheur. Mais nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. » À 84 ans, il semble néanmoins décidé à changer radicalement et affirme ainsi qu’il ne veut « plus chanter du rock and roll », afin d’ « être saint comme Jésus. » Ce n’est néanmoins pas la première fois qu’il fait ce type de déclaration. En 1995, il expliquait par exemple : « J’ai été gay toute ma vie et je sais que Dieu est un Dieu d’amour, pas de haine. »

https://youtu.be/0XldBnWFjB8