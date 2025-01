Comment s’informe le pape François ?

Il arrive régulièrement au pape François de citer une revue, ou encore un appel téléphonique, pour rebondir sur l’actualité ou partager une pensée aux fidèles. Petite enquête sur la façon dont le chef de l’Église s’informe.

Dans une interview au quotidien local argentin La Voz del Pueblo en mai 2015, on apprenait ainsi qu’il lisait la presse tous les jours – même si cette confidence avait donné lieu à quelques confusions. En effet, le Pape assurait : "Je ne lis qu'un journal, La Repubblica, qui est un journal destiné à la classe moyenne. Je le lis le matin et je n'y passe pas plus de dix minutes." La mention du fameux quotidien – classé deuxième quotidien italien en nombre de ventes – à la ligne éditoriale plutôt de gauche et parfois hostile à l’Église, avait étonné les uns et enorgueilli les autres.