Ces adorables perles d’enfants qui égratignent le nom des saints

Aleteia a recueilli des perles d’enfants à propos du nom des saints, quelque peu égratignés… pour notre plus grand plaisir.

Les perles d’enfants font sourire, et recèlent même parfois des vérités cachées. Ainsi, il arrive que par une association d’idées tout à fait légitime, sainte Barbe, sainte patronne des pompiers, devienne sainte Moustache. Quant à sainte Anne d’Auray, elle a déçu plus d’un enfant en ne trônant pas revêtue de feuilles d'or, comme peut le laisser suggérer son statut de mère de la Vierge Marie et grand-mère de Jésus. Saint Symphorien laisse perplexe en étant "saint deux fois". Et que dire de Vercingétorix soudainement canonisé, au cours d'une récitation de leçon d'histoire, sous le nom de saint Vergétorix ? ! Enfin, on ne compte plus les "sainte Jeune Vieille" (pour sainte Geneviève) et les "sain d’esprit" (pour le Saint-Esprit qui doit l'être d'ailleurs)… Des bons mots à découvrir dans le diaporama ci-dessous.