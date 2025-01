Un essai réussi au café Joyeux

Quand un fan de rugby rencontre un joueur de l'équipe de France, c’est déjà une joie. Mais c'est une joie décuplée si ce fan est serveur au café Joyeux ! C'est en tout cas ce que laisse entendre la jolie vidéo partagée le 23 janvier sur X par l'Union Bordeaux Bègles.

Or parmi les serveurs du Café Joyeux, il y en a un, Alex, qui est particulièrement fan du joueur. Alors quand celui-ci passe la porte, c’est la fête ! Alex est à la fois submergé par la surprise et l'émotion, puis sans trop réfléchir, il fonce dans les bras du champion pour l’accueillir. Une scène pleine de tendresse et d’affection, et un plaisir clairement partagé, quand on voit le grand sourire de Maxime Lucu. Assurément, l’accueil est toujours chaleureux dans les cafés Joyeux !