Sœur Margaret, cette religieuse qui veille sur Spider-Man 

Tom Holland, mondialement connu pour son rôle de Spider-Man, est bien plus qu’un acteur à succès : il est aussi un membre très aimé d’une famille irlandaise, composée de plusieurs religieuses, dont sœur Margaret.

Tom Holland, l'acteur mondialement célèbre pour son rôle de Spider-Man, n'est pas seulement entouré de stars et de projecteurs. Il l'est aussi par une famille irlandaise très aimante... dont plusieurs membres ont choisi la vie religieuse. La star de Marvel peut donc compter non seulement sur leur amour, mais aussi sur leur prière, dont celle de sa grand-tante, sœur Margaret, une religieuse de la congrégation des Sœurs de la Miséricorde (Sisters of Mercy).

Dominic Holland, le père de Tom, a partagé récemment une anecdote sur son blog à propos de sa tante, sœur Margaret, et de l'inquiétude constante qu'elle manifeste pour son petit-neveu. Il raconte ainsi une visite avec sa mère, Tess Quigley, à ses tantes, sœur Margaret et sœur Christina, toutes deux résidant dans une maison de retraite en Irlande. Au cours d’une des conversations, sœur Margaret a posé une série de questions concernant Tom et sa carrière, visiblement préoccupée de son avenir. "Que fait-il ?", "Travaille-t-il en ce moment ?", "Gagne-t-il suffisamment d’argent ?", "Est-il marié ?". Et lorsque on lui a répondu qu’il était acteur, son visage s'est légèrement assombri. "Oh mon Dieu, un acteur. Ce n’est pas un vrai métier", s’est-elle exclamée, en ajoutant : "Ils ont beaucoup de temps quand ils ne travaillent pas." Une anecdote qui démontre à quel point, malgré la célébrité de Tom Holland, sa famille reste avant tout une famille qui se préoccupe de lui, de ses choix de vie et de sa stabilité financière.

Une famille qui compte quatre religieuses

Une famille où l’amour et les liens intergénérationnels sont très présentes. Sa grand-mère maternelle, Tess Quigley, faisait partie d'une fratrie de douze enfants, dont quatre sont devenues religieuses. Parmi elles, sœur Philomena, membre de l'Ordre salésien, et sœur Breda, des Sœurs de la Miséricorde, sont malheureusement décédées, mais sœur Christina et sœur Margaret restent bien vivantes et sont chères au cœur de la famille. Tom avait aussi une relation particulière avec son grand-père, Bob Frost, un commerçant autodidacte décédé en été 2024. Selon son père, Tom partageait beaucoup de points communs avec son grand-père, notamment la dyslexie, mais aussi une énergie débordante et une certaine agilité.