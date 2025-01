Aucun croyant n'est parfait et, même avec les meilleures intentions, il arrive souvent que l’on oublie de prier. Saint François de Sales, fêté le 24 janvier, offre quelques pistes pour remédier à cette situation.

Beaucoup de croyants sont enthousiastes à l’idée de prier quotidiennement. Ils peuvent même prendre avec détermination la résolution de prier chaque matin pendant une heure. Cependant pour certains, passés les premiers jours, cet élan peut rapidement s’affaiblir et petit à petit, disparaître. En effet, la vie est parfois très chargée et même si l’on souhaite prier tous les jours, la volonté n’est pas aussi forte que ce que l’on avait imaginé. Alors, que faire lorsque cela arrive ?

Saint François de Sales a parlé de cette situation dans son ouvrage Introduction à la vie dévote et a encouragé les croyants à ne pas désespérer. Le premier conseil qu’il donne est de prier dès que l’occasion se présente. Il écrit à ce sujet : "S'il arrive que votre matinée se passe sans la méditation habituelle, soit à cause du grand nombre d’affaires, soit pour toute autre cause (interruptions qu’il faudrait éviter autant que possible), essayez de réparer cette perte dans l'après-midi".