Quand des dominicaines se lancent dans une bataille de boules de neige, voilà ce que ça donne !

À la Nouvelle-Orléans, la neige se fait trop rare pour ne pas en profiter quand elle arrive enfin. C’est dans ce contexte que trois dominicaines et un prêtre de l’église Sainte-Catherine-de-Sienne, dans la banlieue de la Nouvelle-Orléans, se sont lancés le 21 janvier dans une bataille de boules de neige, et pas des moindres. En supériorité numérique, les religieuses ont remporté le combat haut la main. Une vidéo de cette bataille épique a été publiée le 21 janvier sur Facebook, et a déjà été visionnée plus de 42.000 fois. Qui a dit que les religieux ne savaient pas s’amuser ?