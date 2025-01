La touchante surprise d’une future mariée à sa grand-mère mourante

Gianna Huber savait que sa grand-mère ne vivrait pas assez longtemps pour la voir se marier. Elle a donc tout fait pour l’inclure dans les préparatifs de ce grand jour avant qu'elle ne la quitte.

La jeune femme a organisé une mini-répétition de son mariage. Les invités et les témoins, parés de leurs costumes, sont rentrés dans la chambre de la vieille dame. Puis Gianna Huber a fait son entrée au bras de son père, au son de "My Girl", la chanson préférée de sa grand-mère. Comme sa vraie robe de mariée n'était pas prête, sa mère a contacté la boutique de mariage pour qu’elle lui en prête une autre pour l’occasion. À en juger par le regard tendre de Jo Ann, elle était la mariée de rêve. La vidéo de cette petite cérémonie improvisée est devenue virale sur les réseaux sociaux et a récolté plus de 980.000 vues.