Près de 25 ans après sa création par Jean-François Kieffer, Loupio prend vie sur scène dans une comédie musicale. Un spectacle qui promet d’enchanter les familles et de faire rêver petits et grands !

Le jeune troubadour orphelin, imaginé par Jean-François Kieffer en 2001, a conquis le cœur de millions de lecteurs avec ses aventures pleines de vivacité, de tendresse et de découvertes. Devenu l'un des personnages préférés des enfants, mais aussi des parents, Loupio s’invite désormais sur scène dans une comédie musicale produite par Première Partie . Une occasion unique pour les spectateurs de plonger dans l’univers de ce jeune garçon et de ses amis, sous une forme totalement nouvelle. Du 26 janvier au 15 février 2025, à Lille, Paris, Nantes et Lyon, les spectateurs auront le privilège de découvrir une histoire inédite de Loupio.

"Un groupe d’enfants sous les remparts d’Assise rencontrera Loupio et lui posera des questions sur ses aventures. Il leur répondra en chanson", résume pour Aleteia Gaëtan de Courrèges, le metteur en scène du spectacle, avouant qu’il n’a pas eu de grandes difficultés à imaginer la scénographie. "Je suis dans le coup depuis une vingtaine d'années !", sourit-il. Après avoir écouté sa voix dans les contes audio et les chansons de Loupio, les amoureux de la célèbre BD verront Gaëtan de Courrèges sur scène en chair et en os. "Je joue le rôle du capitaine Théo, le narrateur du conte", précise-t-il. Pendant un an, il a travaillé avec La Chorale des Amis de tous les enfants du monde de Douai pour donner vie à ce spectacle, joué par 13 choristes, âgés de 8 à 18 ans. "Loupio n’est pas inconnu de nos services, notre chorale a enregistré les premiers CD de Loupio", raconte à Aleteia Éric Bessot, responsable et animateur de la chorale. Les enfants ayant grandi depuis, ce sont donc de nouveaux choristes qui vont monter sur scène, mais comme le confirme Éric Bessot, "ils ont tous baigné dans Loupio et sont donc très heureux de prendre part à ce grand projet".