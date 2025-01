Il y a des histoires qui rappellent la puissance de la foi et du pardon, et celle de Scott Hahn en fait partie. Lorsque Scott Hahn s’est fait dérobé sa précieuse Bible, il ne s'attendait pas à la revoir 17 ans après, ni à trouver un frère en Christ.

Cette histoire incroyable est bien plus qu’une simple anecdote. C'est un témoignage de l'espérance, de la rédemption et de la grâce de Dieu qui opèrent dans nos vies de manière inattendue. Il y a 17 ans, le Dr Scott Hahn, théologien renommé et converti au catholicisme, se rendait à Fort Worth pour donner une conférence. Ce jour-là, il n'aurait jamais imaginé que sa précieuse Bible, compagnon de longue date marqué par des décennies de réflexions personnelles, se volatiliserait. Cette Bible, achetée en 1972, était bien plus qu’un simple livre pour lui : c’était le témoignage vivant de son cheminement spirituel. Pendant des années, Hahn s’est résigné à l’idée qu'il ne reverrait jamais son précieux bien. Quelle ne fut pas sa surprise de la retrouver dans sa boîte aux lettres près de deux décennies plus tard !

Une Bible et un frère en Christ retrouvés

"Regardez ce qui est arrivé de manière inattendue dans le courrier aujourd'hui - avec la note ! Quelqu’un a pris ma Bible après une conférence que j’ai donnée dans une paroisse de Fort Wayne il y a environ 17 ans (vers avril 2007, si ma mémoire est bonne). Et maintenant, elle m'est rendue", a-t-il écrit sur sa page Facebook, partageant sa joie avec sa communauté. Le livre contient des décennies de notes et commentaires personnels, qui datent de ses années au lycée, à l’université, au séminaire, dans son ministère… et sont restés intacts. Mieux encore, avant de la renvoyer, la personne a même fait recoller et relier l’ouvrage. "Honnêtement, je n’aurais jamais pensé la revoir. C’est agréable d’être réunis après 17 ans. C’est comme le retour du fils prodigue, mais en mieux. J’ai récupéré une Bible et un frère. Grâce à Dieu", a écrit l’Américain en partageant le contenu de la petite note qui accompagnait le précieux colis.

Lire le post Facebook en entier : https://www.facebook.com/Dr.ScottHahn/posts/pfbid02tYMF1gGhdQo7M8obiTZJSaNFJhvwaGsUTZxDrHC2A2WHDF3obVJVMXhTQ6qJ2w5yl

"S'il vous plaît, pardonnez-moi d'avoir pris votre Bible il y a 17 ans. Je vous demande pardon, je suis allé à confession et j'ai reçu l'absolution et le prêtre m'a dit de rendre la Bible. C'était la bonne chose à faire. Que Dieu vous bénisse", indique la missive dont l'auteur voulait absolument réparer son erreur, en suivant la voie du pardon et de la réconciliation.